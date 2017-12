União Européia mantém juros e prevê crescer menos em 2005 O Banco Central Europeu manteve hoje as principais taxas de juros inalteradas e reduziu a previsão de crescimento da economia da zona do euro nesse ano e em 2005, ao mesmo tempo em que elevou os prognósticos para o índice de preços ao consumidor. O preço elevado do petróleo e o euro alto têm reduzido o crescimento da região. O presidente do BCE, Jean-Claude Trichet descreveu como "preocupante" a perspectiva de curto prazo para a inflação. O euro, que vinha em um movimento de desaceleração após ter atingido nova máxima histórica, voltou a subir, após os comentários de Trichet. Mas a alta não se sustentou e a moeda está perto da estabilidade, a US$ 1,3345, contra US$ 1,3346 ontem. O BCE previu que a economia da região crescerá entre 1,6% e 2% em 2004, abaixo do prognóstico anterior feito em setembro, que era de expansão de até 2,2%. Para 2005, a previsão foi reduzida com mais força. Na avaliação do BCE, o PIB deve crescer entre 1,4% e 2,4% em 2005, inferior ao crescimento de 1,8% a 2,8% previsto em Setembro. As taxas de juros ficaram em 2% - ainda o menor nível para a maior parte dos países da zona do euro desde a Segunda Grande Guerra. A maioria dos analistas consultados pela Dow Jones acredita que o BCE deve manter as taxas pelo menos até o segundo trimestre de 2005, diante dos enfraquecidos sinais das economias da zona do euro.