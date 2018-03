União Européia manterá inspeções em frango brasileiro A União Européia deixou claro ao Brasil que vai manter as inspeções sobre a carne de frango até que haja 100% de certeza de que o produto brasileiro não está contaminado pelo nitroflurano, uma substância tóxica. Essa medida tornou-se uma das mais recentes barreiras sanitárias a um produto brasileiro. O recado veio do comissário europeu para Saúde e Proteção ao Consumidor, David Byrne, que desembarcou no País com a missão de verificar até que ponto a produção nacional segue as normas internas que proíbem o uso dessa substância em antibióticos aplicados nas criações. "Nossa tolerância é zero nessa questão", afirmou Byrne, depois de encontrar-se com os ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues, e das Relações Exteriores, Celso Amorim. "Por isso estabelecemos o teste em 100% das importações de carne de frango do Brasil e o manteremos até que não seja constatado nenhum resíduo dessa substância." A inspeção foi iniciada em dezembro do ano passado, como resultado de pesadas pressões de produtores de frango da Inglaterra e da Alemanha. O governo brasileiro contestou a medida de forma imediata. Justificou que a substância fora encontrada apenas em um lote antigo de carne proveniente do Brasil, de 2001, e que a produção nacional já estava adequada a uma legislação mais recente, que proibe o uso do nitroflurano. Essa resposta, entretanto, não convenceu a União Européia, que tornou-se o principal mercado consumidor do produto brasileiro. Como resultado, o desembaraço aduaneiro das exportações desse item vem sendo retardado por inspeções mais severas - fato que vem trazendo prejuízos em novos contratos. Hoje, entretanto, Byrne insistiu que as autoridades sanitárias européias encontraram resíduos da substância, embora em quantidades mínimas, nas análises mais recentes que realizaram. Insinuou ainda que há pressões internas para que a importação do frango do Brasil seja vetada completamente sob o mesmo pretexto. "Algumas vozes se ergueram na União Européia para dizer que nossa posição é ainda muito tolerante e que deveríamos proibir de vez a entrada desse produto no nosso mercado", avisou. Byrne, entretanto, acrescentou que não considera possível a "proibição cabal" da importação de carne de frango do Brasil. Para ele, a iniciativa do Brasil de adotar um Plano de Ação, no início de março, é um dos sinais de avanço no rigor das regras de produção do País. Mas ainda falta a sua implementação. Mercosul O comissário ainda reiterou a pressão da União Européia para que os sócios do Mercosul harmonizem suas normas sanitárias e fitossanitárias. Para ele, trata-se de um passo essencial para que os blocos sul-americano e europeu possam avançar nas negociações de um acordo nessa mesma área, que poderia eliminar travas hoje existentes sobre o comércio de produtos agropecuários. Byrne indicou que a União Européia tem pouco interesse em firmar acordos em separados sobre esse tema com cada sócio do Mercosul e que prefere um acerto mais amplo e detalhado.