União Européia melhora oferta agrícola para o Mercosul A União Européia apresentou hoje uma oferta melhorada e abrangente para o acesso dos produtos agrícolas do Mercosul aos europeus. "Os europeus nos mostraram a composição total de sua oferta agrícola, que apresenta melhoras em relação à anterior, inclusive na questão de cotas para as nossas exportações", disse ao Estado o diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty, embaixador Régis Arslanian, que negocia com os europeus em Bruxelas. Ele informou que a troca formal de ofertas deverá ocorrer no final da próxima semana. Os europeus anteciparam ainda as ofertas para outros setores, como o de bens e serviços. O Mercosul também relatou aos negociadores da Comissão Européia os detalhes da oferta de acesso aos mercado sul-americano. Arslanian manifestou otimismo com a possibilidade de os dois blocos firmarem um acordo até o próximo dia 31 de outubro. "As reuniões desta semana foram positivas pois completaram a necessidade de se conhecer os contornos das ofertas, o que permite elaborar a proposta final", disse.