União Europeia pede ao FMI imposto financeiro global Os líderes europeus pediram hoje ao Fundo Monetário Internacional (FMI) que examine a possibilidade de utilização do imposto global sobre transações financeiras, normalmente chamado de taxa Tobin, para devolver recursos à sociedade em momentos de prosperidade. O pedido faz parte do documento preliminar do encontro da Comissão Europeia, que termina hoje.