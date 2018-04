União Européia prepara pacote de 130 bilhões de euros

O ministro da Economia da Alemanha, Michael Glos, disse que a Comissão Européia está preparando um pacote de 130 bilhões de euros para estimular a economia da região. Em entrevista à emissora de televisão alemã n-tv, Glos não deu detalhes sobre o pacote. Um porta-voz do ministro disse que a Comissão vai apresentar o plano no dia 26 de novembro (quarta-feira da próxima semana) e que o valor total do pacote deverá representar cerca de 1% do PIB combinado dos 27 países da União Européia. "Os preparativos ainda estão no estágio inicial", afirmou o porta-voz. Na ausência de detalhes, não está claro se o pacote incluirá os planos de estímulo nacionais já anunciados ou somente novos recursos. O governo da Alemanha já manifestou ceticismo quanto a pacotes de estímulo de grande escala, qualificados como custosos e ineficientes. O próprio conselho de assessores econômicos da chanceler Angela Merkel, porém, recomendou recentemente que o governo alemão adote medidas para a estimular a economia, por causa da deterioração rápida das exportações do país. As informações são da Dow Jones.