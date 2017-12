União Européia quer negociar com a OMC, diz comissário A mensagem que o comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, dará ao G-20 (grupo de países em desenvolvimento exportadores agrícolas), na próxima sexta-feira, em Brasília, é que a União Européia (UE) está pronta para reiniciar as negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), segundo afirmou hoje, em Bruxelas, Arancha Gonzalez, porta-voz do comissário. De acordo com a porta-voz, Lamy terá uma reunião com representantes do G-20, onde vai "conversar, trocar pontos de vista e idéias" e espera que "o grupo proponha alguma coisa, já que foram eles que chamaram a União Européia (UE).? Ao ser questionada se o encontro da UE com o G-20 legitima o grupo, que foi alvo de inúmeras críticas da UE, Arancha respondeu que a presença de Lamy no Brasil não significa que o G-20 terá sua imagem reforçada. O comissário visitará os quatro países do Mercosul. Começa na quinta-feira pela Argentina, onde encontrará o presidente Néstor Kirchner e o ministro da economia Roberto Lavagna. Em seguida vem ao Brasil. Sábado estará em Assunção (Paraguai) e na segunda e terça-feira, em Montevidéu (Uruguai), onde participa, como convidado, da Cúpula do Mercosul de chefes de Estado.