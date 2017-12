União Européia quer união com Mercosul até outono de 2004 A conclusão de um acordo com o Mercosul é o principal item em preparação na "cozinha" da União Européia, disse hoje o comissário de Comércio europeu, Pascal Lamy. Ele informou que discutiu durante um dia inteiro, com seus colegas do Mercosul, quando será possível concluir as negociações entre os dois blocos. "Nossa conclusão é que isso deve ser possível no outono do ano que vem", disse. Na avaliação dele, os negociadores terão uma boa oportunidade de verificar o andamento dos trabalhos em maio, quando deverá ser realizada uma reunião de cúpula Mercosul ? União Européia na cidade mexicana de Guadalajara. O comissário europeu de Comércio disse que levou dois recados para a reunião de cúpula do Mercosul, que se realizará nesta terça-feira. Em primeiro lugar, reiterar a importância que os europeus conferem às negociações com o bloco. "O outro recado é que, quanto mais o Mercosul estiver integrado, mais fácil será convencer os membros da União Européia a ter altas ambições nesse acordo", disse. Segundo Lamy, os sinais de coesão e estabilidade de regras no bloco serão "cruciais" para a decisão dos investidores europeus. "A credibilidade do processo significa um mercado maior e estabilidade política e econômica, e é para isso que eles estão olhando", afirmou.