União Européia vai à OMC contra impostos canadenses Os europeus partiram para o ataque para defender sua cerveja alemã ou seu vinho francês. Nesta quarta-feira, a União Européia (UE) levou o governo do Canadá à Organização Mundial do Comércio (OMC) para se queixar contra políticas discriminatórias contra cervejas e vinhos importados. A medida faz parte de uma política de Bruxelas de impedir que a competitividade de suas bebidas seja afetada nos mercados mundiais. A queixa da Europa se refere aos impostos aplicados pelo Canadá. Ottawa anunciou um plano de isenção fiscal para a venda de vinhos e cervejas produzidos no país. Para a UE, a medida afeta de forma negativa os produtos importados que, pelas leis da OMC, precisam receber o mesmo tratamento que as bebidas nacionais em termos fiscais. A lei canadense foi anunciada em julho e agora está no Parlamente prestes a ser aprovada. Bruxelas solicitou, portanto, consultas com os canadenses, prática que marca o início de um processo na OMC. "Essas medidas são contrárias ao espírito das leis da OMC", afirmou Peter Mandelson, comissário de Comércio da Europa e que admite que ainda espera que o tema seja resolvido de forma "amistosa". Se as consultas não resultarem em um acordo, árbitros internacionais então serão convocados a lidar com o assunto. Para a Europa, o mercado canadense representa lucros de mais de 550 milhões de euros por ano. "Podemos competir com qualquer um, com tanto que tenhamos as mesmas condições para operar. Essa medida canadense é injusta", afirmou Mariann Fischer Boel, comissária da Europa para a Agricultura. Além de lutar contra barreiras em outros países, os europeus vêm tomando uma série de medidas internas para não perder seus mercados. Uma das medidas é tornar a produção doméstica mais competitiva e menos dependente de subsídios. Nos últimos anos, os enormes volumes de dinheiro dado pelos governos geraram um excedente de vinho que não conseguiu encontrar um mercado consumidor. A estratégia agora é a de focar em produtos de alta qualidade e reduzir os subsídios para as produções ineficientes. Com uma concorrência cada vez maior dos vinhos da Califórnia, Chile, África do Sul e Austrália, os produtores europeus se deram conta de que não podem mais sustentar uma fabricação que não seja competitiva. "O vinho europeu é o melhor do mundo. Mas apesar de nossa história e qualidade, o setor enfrenta problemas severos", disse Mariann. Hoje, são 3,4 milhões de hectares na Europa dedicados ao setor, ou seja, 2% das terras agrícolas do continente. A idéia é que os produtores sejam pagos por seus governos para abandonar a produção e se dedicar a outro cultivo. Com isso, as autoridades esperam reduzir em 400 mil hectares a área destinada aos vinhedos. A UE calcula que gastará 2,4 bilhões de euros para "convencer" financeiramente os produtores a pararem de produzir vinho.