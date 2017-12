União manifesta-se sobre Medidas Provisórias do setor elétrico A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) sua manifestação pela constitucionalidade das Medidas Provisórias 144, que estabelece as principais regras do novo modelo do setor elétrico, e 145, que cria a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A manifestação da AGU é em resposta a um pedido do presidente do STF, Maurício Corrêa, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) apresentada pelo PFL contra as MPs. Não há prazo para que Corrêa decida sobre a ação. Segundo nota divulgada pela AGU, foi necessário editar as Medida Provisórias porque a assunto é "relevante e urgente". "Isso porque ainda existe o risco de ocorrer outro apagão no País, caso não ocorra uma atualização do sistema elétrico". O advogado-geral da União, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, argumenta que a comercialização de energia, da qual trata a MP, faz parte de um processo em andamento por se tratar de um serviço público essencial. Segundo a AGU, o setor elétrico vai depender de normas jurídicas "que lhe assegurem o cuidado sistêmico e que não podem aguardar solução dilatada no tempo, sob pena de comprometer o serviço", acrescenta. "Esta urgência não deve e nem pode ser desconhecida pelo Poder Executivo, ao qual foram outorgadas a competência e a responsabilidade constitucionais pela garantia do sistema organizado, legítimo, eficiente e contínuo da prestação dos serviços de energia elétrica."