União perderia com aumento de participação especial, diz ANP

Aumentar a participação especial cobrada sobre a produção de petróleo de grandes campos não seria vantajoso para a União, conforme avaliou nesta quinta-feira, 16, do superintendente de Planejamento e Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Florival Carvalho.

Durante seminário sobre óleo e gás, no Rio, ele respondeu a uma pergunta do ex-diretor-geral da ANP Sebastião do Rêgo Barros sobre a participação especial. O ex-diretor lembrou que a contribuição, definida por decreto presidencial, pode ser modificada desta mesma forma, mais simples do que a mudança de lei exigida para partilha de produção das áreas de pré-sal.

Carvalho contou que a ANP fez um estudo "há um tempo atrás", encomendado pela Presidência da República, sobre o assunto. A conclusão foi que, um aumento da participação especial provocaria queda de lucro da Petrobras, causando também redução relativa dos tributos federais Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pagos pela estatal.

Além disso, segundo Carvalho, parcela significativa da participação especial vai para Estados e municípios produtores de petróleo, enquanto em relação ao IR e ao CSLL a divisão com outros entes da federação é relativamente menor. Assim, de acordo com Carvalho, o presidente Lula tem o direito de alterar a participação especial simplesmente fazendo um novo decreto, mas os cofres da União não ganhariam mais com isso.