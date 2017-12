União tem prazo para recorrer contra decisão em favor da Vasp A União terá de 10 a 30 dias para recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu à Varig o direito de receber indenização de R$ 3 bilhões relativos a dívidas do governo com a empresa. O prazo foi estabelecido depois da publicação, ontem, no Diário da Justiça, da decisão do STJ. Em nota divulgada hoje, o tribunal informa que o presidente do STJ, Edson Vidigal, vai tentar convencer o governo a realizar um acordo com as companhias aéreas , já que TAM e Vasp estão na Justiça pelo mesmo motivo da Varig: o congelamento de preços das passagens aéreas entre 1985 e 1992.