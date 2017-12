União teve de cobrir calote de R$ 251 mi dos Estados em agosto

BRASÍLIA - A União teve que honrar R$ 251,18 milhões em dívidas não pagas por Estados e que foram contraídas com garantia do Tesouro Nacional.

Quase todo o valor é relativo, no entanto, deve-se a atrasos de pagamento do Estado do Rio de Janeiro, que somaram R$ 245,65 milhões. Outros R$ 5,53 milhões se referem ao Estado de Roraima, de acordo com relatório divulgado pelo Tesouro Nacional.

Do total de garantias honradas, apenas R$ 2,8 milhões (1,1%) foram recuperados por meio da execução de contragarantias previstas nos contratos, como receitas de fundos de participação, ICMS, IPI e outros.

Em 2017, a União já honrou R$ 2,293 bilhões em garantias, dos quais R$ 2,253 bilhões referentes ao Estado do Rio de Janeiro.

O Tesouro tem um montante de R$ 1,687 bilhão em garantias honradas e não recuperadas desde 2016, quase tudo por conta de ações judiciais movidas pelo Estado do Rio de Janeiro que impede a execução das contragarantias (R$ 1,684 bilhão).