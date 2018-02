União vence fabricantes de ''''tubaína'''' no STF O Supremo Tribunal Federal (STF) barrou a tentativa das pequenas empresas de refrigerantes de derrubar a obrigatoriedade de instalação de equipamentos de controle da produção para recolhimento de impostos. A presidente do STF, ministra Ellen Gracie, aceitou pedido da União de suspender decisão do Tribunal Regional Federal favorável aos fabricantes das chamadas ''''tubaínas''''.