Unibanco aceita aplicação do CDC em contrato Um cliente do Unibanco receberá de volta parte do que pagou em forma de juros, uma vez que o próprio banco desistiu de contestar recurso judicial no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão da justiça nas primeiras instâncias, ao julgar ação movida por Marcos César Huhnfleisch, de Novo Hamburgo-RS, era de que o contrato com o banco deve pautar-se pelo CDC, e de que isso implicaria a cobrança de juros até o limite de 12% ao ano, estipulado no artigo 192 da Constituição Federal. A instituição financeira contestou essa decisão com base na Lei nº 4.595, de 1964, que autoriza a aplicação de juros maiores. No entanto, o cliente manteve a alegação de que a relação com o Unibanco deve ser considerada de consumo, o que lhe daria o direito à revisão do contrato e à respectiva redução da taxa de juros. No recurso, o banco afirmava que a aplicação do CDC nos contratos bancários contraria a Lei nº 4.595, de 1964. Porém, o Unibanco desistiu do recurso e a decisão anterior, que beneficiava o cliente, foi mantida. Aplicação do CDC nos bancos aguarda julgamento no STF O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (Adin), que contesta a aplicação do CDC para os bancos, foi adiada no Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 17. Por enquanto, não há uma nova data para que os ministros julguem a ação. A primeira decisão será provisória, na forma de uma liminar, para que depois os ministros do STF possam analisar com mais calma todos os argumentos do processo. Há dois resultados possíveis. O STF pode seguir os argumentos da Consif e permitir o uso de resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central (BC) nas relações entre cliente e banco. Ou manter as regras do CDC nas relações que envolvem prestação de serviços, como em cobranças indevidas de tarifas bancárias; venda casada de produtos ou serviços; contratos de financiamentos de imóveis, veículos e seguros; entre outros.