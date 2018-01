Unibanco: acesso à Internet por celular O Unibanco lança amanhã o WAP 30 horas, acesso sem fio à Internet para seus clientes. O Unibanco já oferece acesso grátis à rede de computadores. O WAP 30 horas utiliza a tecnologia WAP (Wireless Application Protocol), que permite o acesso à Internet por meio da rede de telefonia celular. Segundo comunicado do banco, os clientes que usam o Internet Banking 30 Horas e possuem celulares habilitados para a tecnologia WAP poderão fazer consulta de saldos e extratos de conta corrente e investimentos, além de consulta de extrato e limite de cartão de crédito. Numa segunda etapa, a partir da segunda quinzena de julho, o serviço terá também mensagens sobre transações com cartão de crédito e cheques em compensação, solicitação e desbloqueio de talões de cheque, transferência entre contas do Unibanco, transferência para outros bancos (DOC) e aplicações e resgates em fundos de investimentos e poupança. O Unibanco também informou que, em parceria com a Telesp Celular, vai oferecer aos seus clientes condições facilitadas para a aquisição de celulares com tecnologia WAP. O serviço WAP estará disponível ainda para os clientes do banco1.net, o banco online resultado da parceria entre o Unibanco e a Portugal Telecom.