Unibanco: acordo cria banco eletrônico O Unibanco e a Portugal Telecom (PT) fecharam um acordo para criar o Banco1.net. Trata-se de um banco eletrônico com serviços totais. O Banco1.net começará a operar no Brasil no próximo mês. O Unibanco terá participação de cerca de 62% e a Portugal Telecom ficará com 31,5%. O restante vai para as mãos de outros investidores. A Portugal Telecom entrará na parceria por meio da sua unidade de Internet e tevê a cabo PT Multimedia. De acordo com a agência Dow Jones, a Portugal Telecom investiu R$ 112 milhões na parceria. O Banco1.net terá R$ 90 milhões em ativos iniciais.