Unibanco adquire restante da Fininvest O Unibanco acaba de informar à Bovespa a aquisição de 50% do capital do Banco Fininvest S/A, que pertencia ao grupo Icatu, por R$ 480 milhões. Com o negócio, o Unibanco passa a deter a totalidade do capital da instituição, líder no financiamento de bens e serviços para as classes B, C e D. A transação agregará 3 milhões de clientes à base do Unibanco, composta atualmente por 4,5 milhões de pessoas, e permitirá o avanço "na estratégia de segmentação". A Fininvest atua no mercado financeiro nas áreas de crédito pessoal, crédito direto ao consumidor, cartões de crédito e "private labels". O banco possuía, em 30 de novembro passado, um patrimônio líquido de R$ 159 milhões e ativos totais de R$ 1,4 bilhão. Os ativos de crédito somavam R$ 1,1 bilhão. A Fininvest possui mais de seis mil pontos de atendimento, espalhados pelo Brasil. A instituição conta com 64 lojas próprias, 7,3 milhões de clientes, sendo que 3 milhões possuem contratos vigentes, realizando mais de 4 milhões de transações de crédito por mês, segundo o comunicado do Unibanco. A aquisição está sujeita à aprovação do Banco Central e demais autoridades competentes.