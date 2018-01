Unibanco AIG faz acordo com Fiat e fica com Phenix Seguradora A Unibanco AIG Seguros & Previdência fechou acordo comercial com o Grupo Fiat para a aquisição do controle acionário da Phenix Seguradora S/A, empresa fundada em 1879 e desde 1998 controlada pela Fiat e pelo grupo Toro Assicurazioni. O valor do negócio não foi revelado. Com sede em Nova Lima, Minas Gerais, a Phenix possui nove filiais no País e faturou R$ 73 milhões no primeiro semestre de 2003, com destaque para os setores de veículos, residência e credit life (seguro prestamista, leasing e CDC). Com essa operação, a Unibanco AIG consolida a posição no mercado de seguros e previdência no Brasil, no qual já ocupa o terceiro lugar no ranking da Associação Nacional das Entidades de Previdência Privada (Anapp) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), segundo comunicado da instituição. A participação do grupo Unibanco AIG nesse mercado eleva-se para cerca de 9%, com um faturamento projetado de quase R$ 4 bilhões para este ano. Estratégias A aquisição amplia a atuação da Unibanco AIG nos mercados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, onde a Phenix tem uma presença marcante por meio da atuação de uma base de 1,8 mil corretores, os quais se juntarão aos mais de 12 mil que já operam com a Unibanco AIG. O acordo com a Fiat também inaugura uma parceria estratégica. O fato é que a Unibanco AIG passa a ter a preferência na contratação dos seguros corporativos feitos pelo Grupo Fiat no Brasil.