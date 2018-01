Unibanco amplia serviço WAP 30 Horas O Unibanco passou a oferecer ontem o serviço WAP 30 Horas para os clientes nas cidades de Brasília, Goiânia, Campo Grande e Belém que possuem aparelhos digitais operados pela Tele Centro Oeste e pela Norte Brasil Telecom. O WAP 30 Horas utiliza a tecnologia WAP (Wirelless Application Protocol), que permite o acesso à Internet por meio de dispositivos de rede de telefonia celular. Com o WAP 30 Horas, o cliente do Unibanco pode consultar saldos e extratos de conta corrente, fundos de investimentos e poupança. O serviço já está disponível em São Paulo, com a parceria da Telesp Celular, no Paraná e em Santa Catarina, com a Global Telecom, e no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com a ATL. O Unibanco informou que o WAP 30 Horas estará disponível em breve nas cidades de Manaus, Cuiabá, São Luís, Porto Velho, Rio Branco, Macapá e Boa Vista.