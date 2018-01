Unibanco: carteira em função do mercado interno O departamento de análise do Unibanco recomenda para esse mês uma carteira de ações de empresas com receitas obtidas no mercado interno. Segundo o diretor de pesquisa da corretora, Pedro Bastos, a intenção é valorizar os papéis de companhias que tenham seu faturamento diretamente relacionado com a renda da população. "Na lista, não temos grandes exportadores como Aracruz, Vale do Rio Doce ou Votorantim Celulose e Papel", afirma. A exceção é a Embraer, pelas vendas asseguradas nos próximos anos. A maioria das ações possui uma característica extra em tempos de desvalorização cambial: suas dívidas não são ameaçadas, ou pelo menos não sofrerão forte impacto, em função da alta do dólar. A carteira sugerida pelo Unibanco conta com 13 ações. Foram feitas apenas duas alterações em relação à posição do mês de março: exclusão de Ultrapar e Cemig. A primeira, diz Bastos, foi retirada porque, após o fracasso do leilão da Copene, "o papel não tem perspectiva de alta". O grupo Ultra era um dos únicos interessados na Copene, no último leilão da empresa, que fracassou. No caso da Cemig, as ações da companhia poderiam subir ainda mais se ela fosse privatizada. No cenário atual, a exclusão do papel em carteira reflete o risco de racionamento e a desvalorização cambial. No lugar dessas duas ações entraram as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Embraer e da Varig. A fabricante de jatos regionais, segundo ele, deve ser beneficiada pela alta do dólar no curto prazo e, apesar de ser grande exportadora, não deve ser afetada pelo menor crescimento da economia americana porque suas vendas estão asseguradas pelos próximos anos. A Varig, na avaliação de Bastos, é uma opção para quem tem tolerância ao risco, já que os papéis possuem pouca facilidade de negociação. "A empresa está em processo de reestruturação, vem revertendo prejuízos e pode ser uma grande catalisadora de logística com sua subsidiária Variglog." O papel de maior peso nas indicações continua sendo Telemar, uma das ações mais negociadas do mercado. Para o Unibanco, da mesma maneira que têm sofrido perdas maiores que o Ibovespa, os papéis também deverão mostrar desempenho melhor que o indicador em um cenário mais favorável. Os papéis da Petrobrás foram mantidos na carteira de recomendações, mas seu preço-alvo foi reduzido de R$ 66,40 para R$ 63,90, sem data para ser atingido, por conta do afundamento da plataforma P-36. O novo preço representa um potencial de ganho de 30,40% em relação ao fechamento de quinta-feira. A paranaense Copel, geradora de energia elétrica, também está entre as apostas. Segundo o diretor, o leilão de privatização deve ocorrer em outubro. Outro destaque é Sadia, que deve ser beneficiada pela redução nos custos de ração e aumento da demanda por carnes. A lista ainda conta com Sabesp, Coteminas e Duratex.