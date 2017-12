Unibanco: cheque especial com taxa de 1,6% O Unibanco inicia em 10 de junho campanha para divulgar o Cheque Especial do Investidor, linha de crédito exclusiva destinada aos clientes que possuem aplicações em fundos de renda fixa, fundos DI, poupança e CDB. O produto oferece automaticamente 90% do valor total dos investimentos, com taxa de juros de 1,6% ao mês. "O Cheque Especial do Investidor é uma excelente opção para quem precisa utilizar os recursos investidos antes da data de aniversário da aplicação", explica Rogério Estevão, diretor de produtos do Unibanco. O cliente pode utilizar esta linha por 30 dias ou até o aniversário da aplicação. Nessa data, o sistema, que é inteligente, resgata apenas o necessário para cobrir o saldo devedor. O produto é totalmente gratuito, sem cobrança de taxa de administração. Hoje, este produto é utilizado por 39% dos clientes investidores do Unibanco.