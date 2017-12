Unibanco compra Bandeirantes Por R$ 1,2 bilhão de reais em ações, o Unibanco anunciou ontem acordo para a compra do controle do Banco Bandeirantes, hoje pertencente ao estatal português Caixa Geral de Depósitos (CGD). A CGD receberá 10% de participação com direito a voto no Unibanco, o que tornará o banco português o segundo principal acionista da instituição brasileira. Com a compra, os ativos do Unibanco vão subir em R$ 10 bilhões, para R$ 44,3 bilhões. Isso fará com que o Unibanco aproxime-se mais de seu principal concorrente, o Itaú, que possui ativos de R$ 54,3 bilhões, mantendo porém a terceira colocação entre os bancos privados e a quinta no sistema financeiro geral, disse Erivelto Rodrigues, diretor da consultoria Austin Asis. O presidente do Conselho de Administração do Unibanco, Pedro Moreira Salles afirmou também que a operação permitirá a expansão dos pontos de atendimento do Unibanco de 1.061 para 1.565 com uma evolução de 48%. O valor de referência para a aquisição, de R$ 1,2 bilhão, foi calculado com base nas cotações das ações do Unibanco na semana passada. Após auditoria, haverá uma emissão de ações do Unibanco e troca de participações acionárias, de forma que, a CGD poderá atingir até 14,8% do capital total do Unibanco. Aposta portuguesa no Brasil Moreira Salles, disse que a aquisição do Bandeirantes ampliará a capacidade de atender a comunidade portuguesa no Brasil e os negócios com a Portugal Telecom. A CGD é acionista da Portugal Telecom, que recentemente adquiriu cerca de 40% do capital do Banco Um.NET, banco virtual controlado pelo Unibanco. O Banco Um.Net dará acesso a 5,6 milhões de clientes da Telesp Celular, empresa da Portugal Telecom, e da Zip Net. Em Lisboa, a CGD disse que a associação com o Unibanco representa o reforço da aposta no Brasil. Dentro de uma lógica segundo a qual os grandes bancos terão o grosso das margens de lucro no mercado brasileiro, o contrato com o Unibanco, para os portugueses, representa deixar de ser um banco médio para tornar-se um dos principais agentes do sistema financeiro no Brasil. Ele confirmou que o Itaú também entrou na corrida pelo Bandeirantes, mas a proposta do Unibanco acabou prevalecendo. A grande questão que fica em relação a esta associação é como vai reagir o Grupo Itaúsa. A CGD controla 8% do Grupo Itaúsa - resultado da incorporação pelo Itaú do Banco Português e Brasileiro. A estratégia de expansão do Unibanco Segundo Moreira Salles, a aliança estratégica faz parte do crescimento do Unibanco por meio de aquisições e associações que permitem a ampliação da base de clientes, expansão dos negócios, áreas de atuação e redes de distribuição. Segundo ele, as principais operações do Unibanco nos últimos cinco anos foram: a compra de 100% dos ativos do Banco Nacional em 1995; 50% do Fininvest em 1996; 51% do banco Dibens, em 1997; 100% do Credibanco, no ano 2000, e agora 98% do Banco Bandeirantes. O presidente do banco de varejo do Unibanco, Joaquim Castro Neto, disse ontem que a compra do Bandeirantes não diminui o interesse pelo Banespa. Ele afirmou que no início do ano houve um aumento de capital de R$ 750 milhões para aquisições de instituições financeiras. E, como a aquisição do Bandeirantes está ocorrendo por troca de participação acionária, existe todo um capital intacto disponível para novas aquisições. O presidente da Unibanco Holdings, Israel Vainboim, informou que o negócio foi assinado às 6h da manhã do domingo em Lisboa. Ele disse que o valor final da operação vai depender de auditoria a ser realizada pelo Unibanco e deverá estar concluída ao final de agosto.