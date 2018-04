Unibanco compra fatia da AIG por US$ 805 mi O Unibanco anunciou ontem a compra da participação de 48% da americana AIG na seguradora do banco. Pelos termos do negócio, o Unibanco terá um desembolso líquido de US$ 805 milhões. A parte da AIG na joint venture foi avaliada em US$ 820 milhões, mas a AIG pagará US$ 15 milhões pela participação do Unibanco na AIG Brasil Companhia de Seguros - uma seguradora não-operacional, mas que já conta com autorização para atuar no mercado local e servirá como uma forma de o grupo americano manter uma operação no País. A joint venture entre Unibanco e AIG foi formada em 1997. Nesse período, a seguradora passou de uma participação de 1% para 8% do mercado, tornando-se a quarta maior empresa do setor no País. A compra da fatia da AIG já era esperada. Em grave crise financeira, a AIG recebeu em setembro uma injeção de capital de US$ 85 bilhões do governo americano que, em troca, ficou com 79,9% das ações. Além disso, a seguradora também se comprometeu a vender ativos, como forma de fazer caixa e acelerar seu processo de recuperação. O nome da joint venture já tinha até mudado em outubro: passou de Unibanco AIG para, simplesmente, Unibanco Seguros e Previdência.