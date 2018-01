Unibanco compra financeira Creditec por R$ 47 milhões O Unibanco adquiriu, do Grupo BBM, 100% do capital da Creditec - Crédito Financiamento e Investimento, empresa com atuação no segmento de crédito pessoal e de financiamento de bens e serviços para as classes B, C e D. O valor da transação foi de R$ 47 milhões e inclui a rede de lojas, a infra-estrutura física e tecnológica, o quadro de funcionários e a base de clientes. A carteira de crédito não faz parte da negociação. A Creditec tem 9 anos de mercado e 440 funcionários. A financeira possui 600 mil clientes cadastrados e um faturamento em empréstimo pessoal, crédito pessoal com desconto em folha de pagamento e crédito direto ao consumidor (CDC) de aproximadamente R$ 180 milhões anuais. A rede é composta por 226 pontos de venda, sendo 64 lojas próprias e 162 pontos de venda em lojistas-parceiros, que faturam cerca de R$ 1,2 bilhões anuais. A Creditec é uma financeira de abrangência nacional, presente nas principais capitais do País e com forte operação no eixo Rio de Janeiro - São Paulo e no Nordeste. Com a aquisição, o Unibanco reforça a participação no segmento de crédito pessoal e crédito ao consumo. Atualmente, o Unibanco é líder neste mercado, tendo a Fininvest, maior financeira do País, como seu principal veículo. A aquisição está sujeita à aprovação do Banco Central e demais autoridades competentes e à conclusão de "due diligence" a ser realizada nos próximos 30 dias. Todos os serviços oferecidos pela Creditec continuarão a ser realizados de forma habitual.