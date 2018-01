Unibanco: Copene deve ter melhor desempenho De acordo com previsões do analista Cleomar Parisi, da Unibanco Corretora, os resultados da Copene tendem a melhorar a partir do segundo semestre deste ano. Ele leva em conta a perspectiva de queda mais acentuada do preço da nafta e, especialmente em 2002 e 2003, a recuperação dos preços dos produtos petroquímicos. "Tendo também em vista a possibilidade de que a consolidação da estrutura de controle da companhia ocorra, finalmente, no primeiro semestre de 2001, reiteramos a nossa recomendação de compra para Copene PNA." Segundo Parisi, o fraco desempenho da Copene entre o segundo semestre de 2000 e os primeiros seis meses deste ano já parece precificado pelo mercado. Em relatório do último dia 26 de janeiro, ele afirma que o prejuízo de R$ 0,6 por lote de mil ações reportado pela empresa no último trimestre do ano passado ficou aquém das projeções dele, de ganho de R$ 6,9 por lote de mil.