Unibanco critica ação movida por ex-donos do Nacional O Unibanco divulgou nota oficial no início da noite de hoje criticando a decisão dos ex-controladores do antigo Banco Nacional, em liquidação extra-judicial, de entrar na Justiça contra aquele banco e contra o Banco Central. Na nota, o Unibanco diz não ter sido citado na ação movida pelo Nacional "até agora" e "estranha" que a família Magalhães Pinto, ex-controladores do Nacional, só tenha tomado a iniciativa de acionar a Justiça sete anos depois da liquidação do banco. Eis a íntegra da nota: "O Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., com referência às notícias recentemente veiculadas, dando conta de ação judicial supostamente proposta pelos ex-controladores do Banco Nacional contra o Banco Central do Brasil e o Unibanco, esclarece que não foi, até esta data, citado na referida ação mas que, se o for e tendo tomado conhecimento das alegações, oferecerá sua defesa nos fóruns adequados. Convém salientar que a operação que permitiu a aquisição de ativos e assunção de passivos operacionais do antigo Banco Nacional, pelo Unibanco, foi regularmente realizada no âmbito do PROER, programa instituído por lei, de extraordinária importância para o Sistema Financeiro Nacional e para o Brasil, uma vez que teve como inspiração principal a preservação dos recursos dos depositantes e a manutenção da elevada confiança dos brasileiros em suas instituições financeiras. Finalmente, causa-nos estranheza o fato de se pretender iniciar uma ação dessa natureza mais de 7 anos após a realização da operação em questão e enquanto ainda está pendente de recurso a condenação criminal imposta aos ex-controladores do Banco Nacional por gestão fraudulenta, trazendo à lembrança um dos maiores escândalos financeiros da história recente do País." Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.