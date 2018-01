Unibanco desiste do leilão do BEM Apenas Bradesco e Itaú depositaram garantia financeira nesta quarta-feira para participar do leilão de privatização do Banco do Estado do Maranhão (BEM). O Unibanco, que estava pré-identificado, desistiu da disputa, segundo informações da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). O leilão do BEM está marcado para o dia 10 deste mês, às 9h30, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No processo, serão vendidas, em bloco único, 324.181.808 ações ordinárias (89,957% do capital) do banco. O preço mínimo é de R$ 77.172.112,06 pelo bloco.