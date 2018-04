Unibanco e AIG desfazem associação após 11 anos

O Unibanco e a seguradora norte-americana AIG assinaram nesta quarta-feira, 26, um acordo para promover a permuta de suas participações societárias nos ramos de seguros e previdência no Brasil, o que significa o fim da associação de 11 anos entre as duas instituições no País, informou em nota o banco brasileiro. Conforme o acordo, o Unibanco assumirá o controle total da Unibanco Seguros e irá pagar US$ 820 milhões pela participação que a AIG possui. A seguradora continuará a trazer seus produtos de seguro ao mercado brasileiro por meio da empresa AIG Brasil Companhia de Seguros. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise A instituição brasileira passa a ser agora a única acionista na empresa seguradora, agora denominada Unibanco Seguros & Previdência. O acordo prevê que a seguradora norte-americana desembolse US$ 15 milhões pela parcela detida pelo Unibanco na AIG Brasil Companhia de Seguros. O interesse em desfazer a parceria surgiu em meados de setembro, quando a AIG, em dificuldades financeiras nos EUA, precisou de ajuda do governo norte-americano. "Ambos os grupos continuarão a trabalhar conjuntamente em várias oportunidades de negócios, principalmente nos mercados de grandes riscos e resseguros", disse o comunicado. Segundo a nota, a Unibanco Seguros & Previdência manterá os seus 1.600 colaboradores e toda a carteira de clientes, que continuarão a desfrutar da mesma estrutura de atendimento e das condições estabelecidas em contrato nos ramos de seguros, previdência e garantia estendida. "Essa alteração permite que ambos os acionistas busquem oportunidades adicionais enquanto continuam a explorar oportunidades em conjunto", disse na nota o presidente da Unibanco Seguros, Jose Rudge. "Essa transação gera benefícios importantes tanto para a AIG como para o Unibanco. Ela permite que a AIG estabeleça uma presença independente no mercado brasileiro de seguros e, ao mesmo tempo, mantenha uma relação de negócios com a Unibanco Seguros", disse também no comunicado Hamilton da Silva, presidente da AIG América Latina. "A AIG espera continuar sendo uma fornecedora competitiva de serviços e produtos de seguros, tanto no Brasil como na América Latina." A AIG foi uma das instituições financeiras dos EUA que foram salvas do colapso com a ajuda do governo. Em meados de setembro, o governo dos EUA anunciou que o Fed de Nova York emprestaria 85 bilhões de dólares à seguradora, na tentativa de salvá-la. Como garantia do empréstimo, o Fed recebeu 79,9 por cento de participação da empresa. Com a parceria, a Unibanco Seguros e suas duas subsidiárias (Unibanco Vida e Previdência S.A. e Unibanco Saúde Seguradora S.A.) ampliaram a participação no mercado brasileiro de 1% para 8%, liderando o segmento de grandes riscos. Foi também a associação do Unibanco com a AIG que trouxe ao Brasil novos produtos, como a garantia estendida e os seguros de responsabilidade ambiental. Em relação aos clientes, todos permanecem na Unibanco Seguros, sem alteração de contratos. O mesmo ocorre com os 1.600 colaboradores.