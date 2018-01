Unibanco e AIG lançam empresa de seguros A Unibanco Seguros e AIG Brasil se uniram e passaram a atuar no mercado de seguros e previdência com uma nova marca: Unibanco AIG Seguros e Previdência. A empresa, que iniciou seus trabalhos ontem, consolida o processo iniciado em 1997, quando foi anunciada a aliança entre as duas companhias. O presidente da Unibanco e Previdência AIG Seguros, José Rudge, explica que a união das marcas, além da recente aquisição da Trevo Seguradora e a Trevo Banorte Seguradora, significa mais um importante passo em relação à estratégia de crescimento adotada pelo Unibanco e o AIG - American International Group. Rudge aponta o tamanho do AIG e a experiência do Unibanco no mercado brasileiro como elementos que estimularam o acordo. O AIG é um dos maiores grupos seguradores do mundo, presente em mais de 130 países e com mais de 200 bilhões de dólares em ativos e o Unibanco atua no mercado brasileiro há 75 anos.