Unibanco e BCP lançam WAP 30 Horas O Unibanco informou que a partir de hoje seus clientes poderão acessar o WAP 30 Horas em aparelhos da operadora BCP Telecomunicações. Segundo a empresa, o serviço estará disponível nos Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, além da região metropolitana de São Paulo. O WAP 30 Horas permite que o usuário obtenha informações bancárias, receba e envie e-mails, além de ter acesso a notícias e índices financeiros. Para ter acesso, o cliente precisa possuir um aparelho digital com tecnologia WAP (Wireless Aplication Protocol) e estar cadastrado, pela BCP, no serviço de Internet móvel da operadora.