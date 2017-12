Unibanco e Cidade: leilões virtuais de imóveis No próximo dia 8, o Unibanco em parceria com o site Superimóvel.com e o portal Planeta Imóvel promoverá o segundo leilão de imóveis do País. O banco foi pioneiro e em setembro realizou o primeiro pregão virtual do gênero. Os resultados foram tão bons que incentivaram o Banco Cidade a aderir também à nova tecnologia, em um leilão marcado para o dia 15 de dezembro. Para o próximo pregão, o Unibanco aumentou o número de lotes de 36 para 45, incluindo prédios comerciais, casas, apartamentos e propriedades rurais em seis Estados. Entre as melhores ofertas do Unibanco, está um apartamento de três dormitórios no Morumbi, que está recebendo lances a partir de R$ 95.200,00. Quem quiser já pode se cadastrar pela Internet (veja link abaixo). O Banco Cidade pôs à venda 15 lotes, entre eles imóveis com contrato de aluguel em vigência. Um prédio comercial em Guarulhos, no qual funciona uma agência do Cidade, está cotado em R$ 800 mil, com a garantia de que o comprador receberá R$ 9 mil mensais da instituição - previstos em um contrato de locação de 60 meses. Quem optar por participar do fechamento dos leilões pessoalmente poderá utilizar um dos 20 computadores em locais determinados, a partir das 10h. O pregão do Unibanco será na Avenida Paulista, 1.337 e o do Banco Cidade na Praça Dom José Gaspar, 134, 10.º andar.