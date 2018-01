Unibanco e Telesp: comércio eletrônico O Unibanco e a Telesp Celular lançarão no primeiro trimestre de 2001 dois portais destinados ao comércio eletrônico. O anúncio foi feito ontem pelo diretor-executivo de Internet do banco, Geraldo Travaglia Filho, ao explicar que as empresas estão investindo US$ 3 milhões para tornar viável o projeto de compra e venda de produtos por meio da rede. A proposta dos sócios é destinar um portal para a aquisição de bens e serviços a ser feita pelo banco e pela operadora de telefonia celular. Ou seja, todos os produtos que são necessários para o funcionamento das empresas seriam comprados pela Internet. Já o segundo portal, estaria voltado para compra e venda de produtos industriais. Na prática, este outro site será uma espécie de "varejão eletrônico" que tem 15 indústrias cadastradas. Travaglia explicou que a empresa vem destinando, desde 1993, investimentos acima de R$ 100 milhões na automação das agências. O maior volume de recursos ocorreu em 1996, quando o banco gastou R$ 319 milhões na informatização das agências e postos espalhados pelo País. A meta é oferecer o serviço pela Internet aos clientes das 77 cidades mais populosas do País. Atualmente, a facilidade encontra-se à disposição em 44 municípios.