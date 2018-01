Unibanco finaliza captação de US$ 227 milhões no Japão O Unibanco finalizou, por meio da UBB Diversified Payment Rights Finance Company, nova emissão no mercado japonês no valor total de 25 bilhões de ienes, ou aproximadamente US$ 227 milhões. As notas têm prazo de dez anos e pagamento de juros trimestral, com vencimento em 15 de outubro de 2013 e amortizações iguais e consecutivas a partir de 15 de janeiro de 2007. O prazo médio da operação é de 6,55 anos e oferece um cupom em ienes de 3,55% ao ano ("Series 2003-3 Notes").