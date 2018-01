Unibanco inicia crédito em consignação para empresas O Unibanco deve iniciar em 1º de outubro os empréstimos em consignação (desconto na folha de pagamentos) com empresas privadas e com juros entre 2% e 4% ao mês. Rogério Braga, diretor executivo de marketing e produtos do Unibanco, diz que a instituição já praticava os empréstimos em consignação com empresas públicas e após a regulamentação da última quarta-feira irá operar também no segmento das companhias privadas. Ele entende que já está criado o cenário macroeconômico (com redução de juros e maior confiança) para a retomada na demanda por crédito na economia. O Unibanco anunciou hoje redução nos juros nos créditos rotativos e parcelados para pessoas físicas e jurídicas. As reduções mais expressivas ocorrerão no crédito pessoal para pessoa física e no capital de giro para as empresas. As novas taxas entrarão em vigor a partir do dia 29 de setembro.