Unibanco investe R$ 50 milhões para reformular marca O Unibanco anunciou hoje a reformulação da sua marca, com o lançamento de um novo logotipo e novas cores. O banco passará a ter o azul como cor principal e o verde como cor de apoio, substituindo o preto e o branco, que eram as cores oficiais da instituição. O investimento no projeto está orçado em cerca de R$ 50 milhões e a mudança deve ser concluída em 36 meses. A nova comunicação visual do Unibanco estará nas mais de 1.275 agências e PABs espalhados pelo Brasil, nos cartões de crédito e débito, talões de cheques, materiais de promoção e nos prédios administrativos. Um dos destaques do projeto, assinado por Ana Couto Branding & Design, é o retorno do elo do Unibanco. O símbolo, criado na década de 60 por Aloísio Magalhães, está de volta reestilizado, com mais movimento e leveza. A mudança da marca é mais uma etapa da reestruturação do Unibanco, iniciada no ano passado, e que engloba alterações culturais e organizacionais. Para o diretor de Pessoas e Comunicação do Unibanco, Marcos Caetano, é grande o desafio de mudar uma marca de 80 anos, que vale cerca de R$ 223 milhões, segundo a última pesquisa da Interbrand. "Sempre tivemos grande aceitação de marca no mercado, a ponto de sermos, hoje, uma das dez mais valiosas do Brasil", afirma. Para o projeto, o banco baseou-se em pesquisas qualitativas e quantitativas no mercado.