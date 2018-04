Unibanco lança cartão com programa de milhagem O Unibanco e a Varig estão lançando o cartão Varig Unibanco Visa Platinum. Ao usar o cartão, o cliente do banco poderá adquirir milhagem no programa Smiles da Varig. O cartão é destinado ao público com renda mensal superior a R$ 10 mil. A anuidade do cartão é de três parcelas de R$ 103,00 e a taxa de juros é de 5,9% ao mês no rotativo e no parcelado. O cartão oferece um programa de recompensas que para cada US$ 1 em compras o cliente recebe 1,5 milha no programa Smiles da Varig. Ao aderir ao cartão, o cliente recebe 7.500 milhas. Na renovação, são mais 3.000 mil milhas. Outras 1.500 são alcançadas nas renovações adicionais. Essas milhas podem ser convertidas em passagens aéreas da Varig. O produto oferece também um seguro para cobertura de acidentes pessoais em viagens no valor de até US$ 1 milhão e ao atendimento do International Club, que disponibiliza salas VIP no aeroporto de Miami (EUA e serviços de reserva e compra de ingressos para espetáculos de entretenimento e eventos esportivos no Brasil e no exterior. O cliente passará a contar, ainda, com um ano de garantia adicional para todos os equipamentos eletroeletrônicos adquiridos por meio do novo cartão.