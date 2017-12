Unibanco lança cartão de crédito Unicard O Unibanco anunciou o lançamento da marca Unicard Unibanco para cartões de crédito. O presidente da Unicard, Márcio de Andrade Schettini, disse que a marca é o resultado da consolidação de toda a infra-estrutura de operações e sistemas do conglomerado Unibanco. Segundo ele, a Unicard Unibanco nasce como a maior administradora de cartões de crédito da América Latina. A consolidação faz com que a empresa comece a operar com 14 milhões de cartões. De acordo com Schettini, a nova marca surge após seis anos de estudos e investimentos em tecnologia em valores superiores a R$ 100 milhões e com a consolidação das estruturas operacionais e de suporte entre cartões Unibanco e Fininvest. O lançamento prevê um investimento de R$ 10 milhões em marketing. Ele estima que os cartões Unicard Unibanco cresçam 10% acima da média da indústria e elevem sua participação de mercado em cinco anos em 20%. Segundo o presidente da Unicard, os cartões trarão novos benefícios exclusivos, como o chamado UniProteção, em que todas as transações são comunicadas em mensagens pelo celular e o cliente é contactado sempre que existe suspeita de uso indevido. O cartão também vai oferecer o sistema e-card, para compras na Internet; limite extra de crédito nas férias para a compra de passagens aéreas e até 30% para pagar contas de água, luz, telefone ou qualquer outro título com o cartão de crédito; programa de mídias; garantia de um ano na compra de aparelhos eletrônicos e descontos em livrarias, locadoras de vídeo e combustíveis. Schettini disse que os cartões estão disponíveis para todos os potenciais usuários e não somente correntistas do Unibanco. Segundo ele, cerca de um terço dos portadores dos cartões não têm conta no Unibanco e o objetivo é aumentar esta participação para 50%.