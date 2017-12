Unibanco lança fundo da Petrobras O Unibanco está lançando seu Fundo Mútuo de Privatização (FMP). O produto é indicado para clientes pessoa física - correntistas ou não -, que querem investir o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na compra de ações da Petrobras. Veja mais informações sobre a compra de ações da Petrobras com o saldo do FGTS nos links abaixo. O FMP-FGTS do Unibanco vai oferecer extratos de posições atualizadas. Além disso, o trabalhador que optar por comprar ações da Petrobras, por meio do FMP do Unibanco, vai contar com mais de 1.000 pontos de venda para efetuar a aplicação. Ao lançar o fundo, a instituição faz questão de ressaltar que ações são investimentos que envolvem riscos. A aplicação pode tanto valorizar quanto desvalorizar. O trabalhador deve estar preparado para ficar com o dinheiro investido por um longo período, suficiente para obter a rentabilidade desejada, e não há perspectiva de quanto será esse período. Veja qual a visão de alguns analistas em relação a esse investimento no link abaixo. Confira também no site da CVM os FMPs que já estão aprovados.