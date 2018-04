Unibanco lança galeria de investimentos O Unibanco lançou uma nova estratégia para expandir a captação de recursos. Os clientes passam a contar, a partir desta semana, com a Galeria de Investimentos - um conceito que reúne em uma única estrutura todos os produtos e serviços de investimentos da instituição. Com o lançamento, novos produtos serão acrescentados ao Unibanco, como um programa de milhagens. Um grupo de profissionais estará escalado a prestar assessoria financeira, para indicar as opções mais adequadas ao perfil de cada investidor. "Com a Galeria de Investimentos, passamos a oferecer melhores soluções aos clientes, de maneira simples e ágil", diz Marcos Buckton, diretor de captação do Unibanco. "Por outro lado, os produtos e serviços de investimento do Unibanco devem ganhar mais visibilidade agora que serão reunidos em uma mesma estrutura, propiciando aumento na captação", acrescenta. Em 2001, o Unibanco recebeu depósitos de R$ 12,2 bilhões, um crescimento de 48% em relação a 2000. Somente em poupança, o volume captado cresceu mais de 72% e alcançou a marca de R$ 4,8 bilhões. Na Internet, a Galeria de Investimentos ganhou uma página especial, que pode ser acessada por meio de um banner no site do Unibanco (Unibanco.com) ou diretamente pelo endereço unibanco.com.br/galeria.