Unibanco lança Home Broker O Unibanco é mais uma instituição a lançar o Home Broker, o programa de compra e venda de ações on line, em que o cliente negocia diretamente com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa ) pela Internet. O serviço do banco vai disponibilizar também informações e análises elaboradas por consultorias independentes, bem como relatórios do Departamento de Pesquisa do Unibanco. Além disso, todas as pessoas cadastradas terão acesso às cotações de ações, boletins, comentários econômicos, gráficos e análises dos principais papéis. Para acessar o Home Broker Unibanco basta clicar "Compre ações on line", na home page do Unibanco ( veja link abaixo ). Investir em ações exige cuidados especiais. No Home Broker também. É importante lembrar que, no Home Broker, a pessoa não conta com a ajuda direta de um profissional especializado que analise as melhores opções no mercado acionário. Por isso, é fundamental pesquisar todos os dados disponíveis sobre as empresas e ações antes de dar uma ordem de negócio. Afinal, este é um mercado de risco. Os negócios via Home Broker cresceram quase 10 vezes desde março do ano passado, quando foi lançado o serviço, até hoje. As negociações com a Bovespa via Home Broker chegam hoje a R$ 10 milhões por mês contra R$1,2 milhões em março de 99. Veja mais informações sobre o sistema Home Broker no link abaixo.