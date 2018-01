Unibanco muda estrutura interna O Unibanco anunciou hoje mudanças na estrutura interna, que valem a partir do próximo mês. Daniel Gleizer, ex-diretor do Banco Central, junta-se ao banco assumindo as áreas de Riscos (mercado, crédito e operacional), Pesquisa Macroeconômica e Estrutura, Custo e Alocação de Capital. Ney Dias, hoje controller da Unibanco-AIG, assume a Contabilidade do banco e a área de Relações com Investidores, no lugar do Lucas Melo, reportando-se ao Geraldo Travaglia. Lucas Melo assume uma nova área, composta pela Auditoria, Compliance, Jurídico e Relações Institucionais.