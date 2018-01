Unibanco nega oferta para compra do Sudameris O diretor-executivo de marketing do Unibanco, Rogério Braga, negou hoje que a instituição tenha feito uma nova oferta para a compra do Sudameris. Ele disse que o banco só conversou com a Intesa, controladora do Sudameris, antes de esta anunciar acordo com o Itaú. "Fizemos uma oferta e fomos vencidos pelo Itaú. Agora, se quiserem fazer negócio, eles têm de nos procurar." O Itaú desistiu da compra por considerar o preço elevado. Braga afirmou que os boatos sobre uma reunião do conselho de administração do Unibanco para a aprovação da aquisição não procedem. "Não houve reunião do conselho ontem nem haverá hoje", disse. Segundo ele, o presidente da instituição, Pedro Moreira Salles, está fora do Brasil. "Nenhuma decisão de porte seria tomada na ausência dele." O executivo afirmou que o Unibanco, assim como o Itaú e o Bradesco, está sempre "na ponta de aquisição" e nunca se nega a avaliar eventuais oportunidades.