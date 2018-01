Unibanco negocia compra de unidade de banco italiano no Brasil O Unibanco e a Unibanco Holdings confirmaram hoje que negociam com a Banca Nazionale del Lavoro (BNL), da Itália, a aquisição da unidade no Brasil. O conselho de administração da BNL já autorizou a administração da companhia a realizar a transferência da filial brasileira, BNL do Brasil, ao Unibanco, mediante incorporação de ações. O Unibanco divulgou esclarecimentos ao mercado depois que a informação foi anunciada pela BNL em nota nas demonstrações de resultado. Segundo a agência Dow Jones, os analistas acreditam que o valor da operação é de cerca de ? 60 milhões.