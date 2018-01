Unibanco opta por posição defensiva na carteira O Unibanco incluiu as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Companhia Siderúrgica Tubarão na sua carteira de investimentos recomendada para o mês de setembro e retirou os papéis ordinários da Tele Celular Sul. Com isso, a instituição aumentou suas posições defensivas e diminuiu a exposição no setor de telecomunicações. No estudo mensal, o chefe de análise, Pedro Bastos, destaca que a siderúrgica recomendada é fortemente exportadora e auto-suficiente em energia elétrica. Dessa forma, a empresa está protegida contra as variações cambiais e o racionamento de energia. Cerca de 95% do faturamento da Companhia Siderúrgica Tubarão é proveniente de exportações, enquanto somente 50% do custo está atrelado ao dólar, ressalta o relatório. O preço-alvo calculado para as ações em um ano é de R$ 27,31, representando um potencial de ganho de 38% frente ao fechamento de quinta-feira. A instituição está reduzindo a participação das empresas do setor de telecomunicações e aumentou a das companhias defensivas porque acredita que o mercado continuará sem tendência definida no curto prazo, e bastante volátil. Nesse cenário, o setor de telecomunicações reflete mais o humor dos investidores, pois tem maior liquidez. Indicações O Unibanco não fez alterações no restante da carteira, mantendo as indicações para Petrobrás, Bradesco, Telemar, Brasil Telecom, Copel, Embraer, Perdigão, Tele Leste Celular, Varig, Tele Centro-Oeste Celular (TCO), Sabesp e Coteminas. As três últimas recomendações são as que oferecem o maior potencial de ganho entre as escolhas. O Unibanco afirma que uma avaliação comparativa da relação entre o valor da Tele Centro-Oeste Celular e sua geração de caixa aponta que a empresa é uma das apostas mais baratas do setor de telecomunicações. O preço-alvo dos papéis é de R$ 9,05, indicando uma expectativa de valorização de 100%. Sobre a Coteminas, o Unibanco destaca, além dos fundamentos da companhia, que a parceria de distribuição com a norte-americana Springs deve elevar o volume das exportações. Pelas projeções da instituição, em 2002, cerca de 50% do faturamento da empresa deve vir das vendas externas, contra 36% no primeiro semestre deste ano. Energia Além disso, o estudo enfatiza que em breve a Coteminas ficará isenta do racionamento e energia elétrica, com a inauguração da Usina Hidrelétrica de Porto Estrela. O empreendimento vai suprir 25% de consumo total de energia da companhia. O Unibanco optou por uma aplicação defensiva por causa das perspectivas de que os ajustes nos mercados mundiais vão prosseguir. Bastos acredita que a percepção de que alguma solução para a situação na Argentina terá de ocorrer no curto prazo será totalmente incorporada no preço das ações neste mês. Havendo, portanto, espaço para queda.