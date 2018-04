Unibanco pretende antecipar metas de 2003 Os bons resultados conseguidos até agora na conquista de novos clientes fez com que o Unibanco decidisse colocar mais um desafio para seus funcionários: antecipar em um ano a meta estabelecida em outubro de 2000 de conseguir 1,8 milhão de novas contas até o fim de 2003. Em abril deste ano, o banco já contabilizou 1,28 milhão de contas abertas, ou seja, 71% da meta estabelecida. "Estamos desafiados a fechar essa etapa ainda em 2002", disse o diretor executivo do Unibanco, Armando Pompeu, que esteve, nesta quinta-feira, em Curitiba. A meta representa um aumento em 33,5% sobre as 5,4 milhões de contas do banco. Para algumas cidades com maior potencial de crescimento orgânico previsto pelo banco foram estabelecidas metas de aumentar em pelo menos 50% a base de contas. Entre elas está Curitiba, onde o Unibanco possui 91 mil clientes. No Estado de São Paulo foram escolhidas as cidades de Campinas, Santos e Santo André. Os investimentos projetados são de R$ 180 milhões, com a ampliação da rede de distribuição em 259 pontos de atendimento. Como apoio ao crescimento, o Unibanco oferecerá até o fim de agosto um pacote de benefícios, que inclui, entre outros, crédito automático de R$ 30,00 no desbloqueio da função crédito do cartão múltiplo e isenção de tarifas por três meses. O foco do banco são pessoas com renda média mensal acima de R$ 1 mil. Segundo Pompeu, os novos clientes estão vindo de outros bancos. "Eles querem buscar um atendimento melhor", disse. O Unibanco também está lançando um programa chamado de Galeria de Investimentos, em que pretende apresentar de forma conjunta todos os seus produtos e serviços de investimentos, com oferecimento de vantagens para os investidores mais fiéis, numa estratégia mais agressiva para captação de recursos. No ano passado, a captação global do Unibanco foi de R$ 63,7 bilhões. Somente o banco de varejo foi responsável por R$ 15 bilhões. Com a Galeria de Investimentos, a previsão é expandir a captação em 23% somente neste ano.