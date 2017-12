Unibanco promove leilão de imóveis no sábado O Unibanco vai leiloar no próximo sábado, dia 23 de junho, 165 imóveis entre casas, apartamentos e salas comerciais, terrenos, fazendas, jazigos em cemitérios e até um clube de tênis. Os lances poderão ser feitos pessoalmente, por fax (0xx11) 3277-6725 ou e-mail dentro do site www.zukerman.com.br, endereço do leiloeiro oficial, Mauro Zukerman. No site também encontram-se informações sobre os imóveis que serão oferecidos, em todo o país. O evento será realizado na Mansão França, na Avenida Angélica, 750, zona central de São Paulo. Os lances variam de R$ 20 mil até R$ 6,4 milhões, com opções para diversos tipos de investidores. O pagamento pode ser à vista, com desconto de 10%, financiado em até 12 vezes, com isenção de juros, ou em até 48 parcelas, calculadas pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), acrescidas de Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e juros de 12% ao ano. O leilão traz oportunidades de negócios em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.