Unibanco: protesto retarda abertura de agências O expediente em 43 agências do Unibanco localizadas na região central de São Paulo só começou há pouco, às 12h. O motivo do atraso foi um protesto organizado pelo sindicato da categoria para pressionar a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) a apresentar nova proposta salarial que contemple as reivindicações dos bancários. Além das agências paulistanas, também houve protesto em unidades das cidades de Araraquara, Taubaté e da Região do Grande ABC.