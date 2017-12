Unibanco quer financiar 2,6 mil imóveis este ano O Unibanco planejar financiar 2,6 mil imóveis neste ano. Os contratos somariam cerca de R$ 140 milhões em recebíveis e assinalariam a retomada dos negócios na área habitacional. "Nos últimos seis meses, nossa taxa de crescimento do crédito imobiliário foi de 10% ao mês", afirmou o superintendente de Crédito Imobiliário do banco, Renato Gontijo. O banco oferece até 70% de crédito sobre o valor do imóvel. Nesses seis meses, a ênfase é sobre financiamentos de cerca de R$ 70 mil, referentes a imóveis com preço médio de R$ 100 mil. O prazo médio de financiamento contratado é de 180 meses. Gontijo não descarta a atuação em outros segmentos de renda e crédito. O executivo afirmou que, se houver condições de mercado, será possível entrar no nicho de créditos ao redor de R$ 50 mil, equivalentes a imóveis com valor de venda de R$ 70 mil. O prazo de pagamento seria mantido em até 15 anos. "Mas, para isso, é preciso encontrar os parceiros certos", afirmou. Segundo ele, isso significa localizar incorporadores capazes de construir bons imóveis nesta faixa de mercado, com garantia de entrega e qualidade. Gontijo citou, como alternativas atraentes, o financiamento de vilas residenciais, tendência lançada por algumas empresas.