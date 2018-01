Unibanco realizará leilão de imóveis Apartamentos e casas com preços a partir de R$ 8,4 mil serão uma das atrações do leilão de imóveis do Unibanco, que será realizado no dia 15, em São Paulo. Entre os 165 lotes também estão chácaras, prédios e salas comerciais, galpões, depósitos e terrenos localizados em diversas regiões do País. De acordo com o leiloeiro responsável pelas vendas, Mauro Zukerman, alguns imóveis estarão com preços bem abaixo de mercado. "É uma oportunidade de investimento única, e qualquer pessoa pode participar", explica. Ele destaca como boa oferta o apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte, com 195,65 metros quadrados de área construída, localizado no bairro de Perdizes, em São Paulo. O lance inicial é de R$ 78 mil. Outras opções mais baratas também devem atrair a atenção dos compradores. Em Guarapari (ES), o apartamento de um dormitório e 106,42 metros quadrados de área construída será leiloado a partir de R$ 8,4 mil. Zukerman acredita que alguns imóveis mais caros também devem ter grande procura. "Uma das casas situadas no Morumbi, com quatro suítes e piscina, vai a leilão por R$ 175 mil. O preço está muito bom para uma casa de 437 metros quadrados de área construída", avisa. Zukerman lembra que há desconto de 10% para pagamentos à vista. Também é possível parcelar em 12 vezes sem juros ou em até 60 meses, com correções realizadas de acordo com as normas estabelecidas no edital do leilão. "Em alguns casos, as parcelas são inferiores a R$ 300,00", avisa. O leilão será realizado na Mansão França, à Avenida Angélica, 750, em São Paulo, às 11 horas. Informações: (0--11) 3272-9300