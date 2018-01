Unibanco recomenda AmBev Uma das grandes apostas do Unibanco para este ano são as ações da Companhia de Bebidas das Américas (AmBev). Atualmente, a instituição está recomendando a compra das ações preferenciais da AmBev. Anteriormente, a recomendação anterior era de apenas manter em carteira os papéis já adquiridos previamente. O Unibanco acredita que, dentro de 12 meses, as ações da companhia vão valer R$ 1,60 por unidade. A projeção representa potencial de alta em torno de 20%. Segundo ele, os cálculos já incorporaram a migração dos acionistas minoritários da Brahma para a AmBev. O banco explicou ter levado em conta a expectativa de crescimento da geração operacional de caixa da companhia - que é o potencial que a empresa tem de gerar receitas, acima de seus gastos-, estimada em R$ 1,239 bilhão para este ano. Segundo ele, isso será possível porque a AmBev projeta elevação nas vendas em 2000 de 3,2%, estimando-se um lucro líquido de R$ 98 milhões neste ano. A previsão inicial do Unibanco era de R$ 133 milhões.